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Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp! - Magazin haberleri

Ahmet Sezerel: Günümüz filmlerin yüzde 95'i çöp!

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından olan 'Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı 'Çalışkan Ahmet' karakteriyle hafızlarda yer edinen Ahmet Sezerel ile bir araya geldik. Oyunculuğun yanı sıra Yeşilçam'ın pek çok unutulmaz filminde yönetmenlik yapan Sezerel ile sanat yolculuğunu ve bugünleri konuştuk

Giriş: 04.12.2022 - 09:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanan ve Ertem Eğilmez tarafından beyazperdeye yansıtılan 'Hababam Sınıfı'nın her serisi hafızalardaki yerini koruyor. Özel Çamlıca Lisesi'ne atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca'nın (Münir Özkul), 6 A Edebiyat nam-ı diğer Hababam Sınıfı'nı haylazlıklarına karşı disipline etmeye çalışmasının yanı sıra ciddi olayların ve sosyal mesajların da yer aldığı yapım, Türk Sineması'nın unutulmaz eserlerinden biri.

  • Münir Özkul'un yanında Adile Naşit, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi usta isimlerin de rol aldığı yapımdaki pek çok oyuncu artık aramızda değil. 'Hababam' kadrosundan geriye kalan isimler ise artık gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Bunlardan biri de 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' serisinde 'Çalışkan Ahmet' karakterine hayat veren Ahmet Sezerel.

  • 'Gülen Gözler', 'Aile Şerefi' ve 'Cenettin Çocukları' gibi Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarında da rol alan Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunu Sezerel, oyunculuğunun yanı sıra Türk sinemasına damga vuran pek çok filmin yönetmenliğini de üstlendi. Sezerel ile doğup büyüdüğü Beyoğlu'nda buluştuk, sanat yolculuğunu ve şimdiki hayatını anlattı.

  • "TİYATRO FOTOĞRAFÇISIYDIM"

    69 yaşındaki usta sanatçı, oyunculuk serüveninin tiyatro fotoğrafçılığı sayesinde başladığını açıkladı. Sezerel, "Liseyi son sınıfta bıraktım. İş hayatına gazetecilikle başladım. 1972'de tiyatro fotoğrafçılığı yapıyordum. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun fotoğraflarını çekiyordum. Ali Poyrazoğlu'nun teklifiyle tiyatroya başladım. Sonrasında mankenlik ve fotomodellik de yaptım." dedi.

  • 'HABABAM SINIFI'NA KATILMA SÜRECİ

    Sezerel, 'Hababam Sınıfı'na katılma sürecinden de bahsetti:

    Metin Erksan ile 'Kadın Hamlet'i çektik. Fatma Girik ile rol aldım. Sonra Şerif Gören'in yönetmenliğini üstlendiği 'Darbe' filminde Cüneyt Arkın ile çalıştım. O filmlerde oynadıktan sonra Ertem Eğilmez beni 'Hababam Sınıfı' için çağırdı. 21 yaşındaydım sanırım. 'Çalışkan Ahmet' rolünü verdi. Şanslıyım... Aradan 46 sene geçmiş bu suratımla bile beni 'Çalışkan Ahmet' diye tanıyorlar. (Gülüyor) Yeni çekilen 'Hababam Sınıfı'na çağırdılar ama gitmedim. İnsanların beni 'Çalışkan Ahmet' olarak hatırlamasını istedim.

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