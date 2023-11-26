Ahmet Selim Kul yazdı: Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!

Bir de Kadıköy atmosferi 4-5 maç skorların da etkisiyle iyi destek oldu diye abartılı övülmeye başlamıştı. Bu statta hala 50 metreden önü boş koşan adama “Vurrr” diye bağrılıyor. Bu stattaki ortalama futbol bilgisi çok ama çok zayıf. Her tepki kendini ele veriyor bu konuda. Ayrıca tepeden sahanın boş yerlerini gören taraftarlar(!) saha içinde arkasını göremeyen adama “Aaa-Uuu” yapıyor. Hakem tepkileri şu ortamda bile etkisiz ve sakil duruyor. Galatasaray stadının takımına katkısı Fenerbahçe’nin stadının katkısından en az iki gömlek üstün. Bu gerçeği de kabul etmek ve değiştirmek için bir şeyler yapmak şart.