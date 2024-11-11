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        Ahmet Özer'e yeni soruşturma

        Görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma açıldı. Soruşturmanın "terörizmin finansmanı" suçu hakkında olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:24 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:24
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        Ahmet Özer'e yeni soruşturma
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        İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni soruşturma başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

        Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Özer hakkında savcılık, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı.

        Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

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        #Ahmet Özer
        #son dakika
        #Esenyurt
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