Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 10 Kasım dolayısıyla farklı anma törenlerinde yer aldı. İlk olarak Kabataş Vakfı Okulları'nda düzenlenen törene katılan Çebi'ye yönetim kurulu üyeleri Umut Şenol, Hakan Daltaban, BJK Kabataş Vakfı Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ile vakfın mütevelli heyeti üyeleri Aydın Us ve Erşan Ateş de eşlik etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saat 09.05'te yapılan saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Çebi'nin, daha sonra öğrencilerin hazırladığı anma programını izlediği aktarıldı. Anma töreninin, okulda yer alan Atatürk büstüne çiçek bırakılmasıyla sona erdiği kaydedildi.

SONRASINDA DOLMABAHÇE

Çebi, ardından Dolmabahçe'ye gitti. Eşi Berna Çebi ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret eden Ahmet Nur Çebi, Atatürk için saygı duruşunda bulundu.