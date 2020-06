Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bloomberg HT'de önemli açıklamalar yaptı. Yeni dönemde altyapıya çok önem vereceklerini belirten Çebi'nin öne çıkan sözleri şöyle:

"GİDERLERİMİZİ %50 AZALTMAMIZ GEREKİYOR"

"Pandemi nedeniyle taraftarsız oynamak ciddi bir kayıp. Seyircisiz oynamanın bedeli bir sezon için 150 milyon TL. Kurlar nedeniyle de %10 kaybımız oldu. Devam eden sponsorluklarımızdan vazgeçenler, indirim isteyenler oldu. Bu da çok doğal çünkü onlar da kazanamıyorlar. Gelirlerimizde yaklaşık %50'den fazla kaybımız olacak. Bizim de isteğimiz gelir ve giderleri denk bir Beşiktaş yaratmak. Bu nedenle giderlerimizi de %50 azaltmamız gerekiyor. Bu da elbette kolay olmayacak. Futbolcularla devam sözleşmeler var. Bağımsız bir Beşiktaş yaratmak istiyoruz. Sürekli bankaların kapılarını çalıp kredi istiyoruz."

"92 MİLYON EUROLUK TAKIMLA ŞAMPİYON OLAMADIK"

"Beşiktaş'ın 600 milyon lira geliri varken, gideri 900 milyon liraydı. Gelirimizin %60-70'i zaten faize gidiyor. Dolayısıyla daha fazla gelir yaratmamız gerekiyor. Bunun için de üretim yapmamız gerekiyor. Kendi çocuklarınızla mücadele edersiniz, emek verirsiniz ve yaratacağınız futbolculardan çok büyük paralar kazanırsınız. 50 milyon euro kazanacağınıza 5-10 milyon euro kazanırsınız. Bu sizin şampiyonluğa oynamayacağınız anlamına gelmez. 90 milyon euro harcamayla mı şampiyon olmak istersiniz, 20 milyon euro harcayarak mı? Ben 20 milyon euro harcamayla şampiyonluk isterim. 92 milyon euro ile şampiyon olamadık. O para gitti."

"İŞ ADAMLARIYLA GÖRÜŞECEĞİM"

"Rahmi Koç'un her zaman desteklerini aldım. Divan Başkanımız Tevfik Yamantürk her zaman yanımızda oldu. Hüseyin Yücel kardeşimiz sponsorluklarda yardımcı oldu. Ayrıca birçok iş adamı loca konusunda destek oldu. Hepsinin kapısını tekrar çalacağım. Onlardan da yardım isteyeceğiz. Göreve geldikten sonra zaten her yöneticiye 1-2 milyon yöneticilere yıkmış durumdayım. Amatörlerin giderleri buralardan karşılanıyor. Bu zaten bir bağış. Yönetici arkadaşlarımla tek tek konuşacağım biz de ayrıca bağış yapacağız."

"ALTYAPIYA ÖYLE BİR İSİM GELECEK Kİ..."

"Altyapıya öyle bir isim gelecek ki o zaman ne kadar ciddi olduğumuzu görecekler. Camiamızın içinden biri olacak. Sergen Hocamız ile birlikte uyumlu çalışacaklardır. Zamanı gelince açıklayacağız."

"TEK ÇARE SCOUT SİSTEMİ"

"Scout sistemi çok değerli. Maça gidip 5 dakika izleyip arkada kahveye gidip oturmayacaksınız. Beşiktaş'ta gençler gelince her şey çözülebilir bu bir aile meselesi. Tek çare scout sistemi."

"GENÇ ÇOCUKLARI 50-100 BİN EURO'YA ALACAĞIZ"

"Artık bonservis olarak 5-6 milyon eurolar yerine scout ekibimiz atıyorum Manisa'dan, Leverkusen'den genç çocukları keşfedecek 50-100 bin euroya alacağız, düşük maaşlarla top oynatıp ucuza oynatacağız işte kurtuluş bu. O adamlarla çalışıp şampiyonluk önemli."

"KAMPANYAYA TABİİ Kİ DESTEK VERİYORUM"

"Birileri kampanya için ‘Çık, ne kadar verdiğini açıkla’ diyor. Ya kardeşim vereceğiz tabii ki, vermeden olur mu? Sen veriyorsan benim vermemem gibi bir şey olabilir mi?"

"YABANCILAR İNDİRİME SICAK YAKLAŞMADI"

"Yabancı oyuncular indirim konusuna çok sıcak yaklaşmadılar. Sezon sonunda karar vereceklerini söylediler. Biz de bekliyoruz. Benim hedef olarak ilk tercihim borcu azalmış, gelirleri düzenli ve huzurlu bir kulüp isterim. Bu olursa şampiyonluklar gelir."

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR"

"Maçlarımız var, şampiyonluk bile olabilir. Antalya maçından sonra bitti gitti diyorlar ama şansımız var matematiksel olarak. Şampiyon olursak çok mutlu olurum. En azından üçüncülüğü almamız lazım. Önümüzdeki 7 maçı alırsak üçüncülük mümkün."