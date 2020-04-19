Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Kuruçeşme'de alışveriş yaparken görüntülendi.

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle maske ve eldiven kullanan Çebi, evinin ihtiyaçlarını alırken sosyal mesafe kuralına uydu.

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