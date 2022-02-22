Usta müzisyen hayatını kaybetti

İsveç'te yaşayan dünyaca ünlü Türk caz müzisyeni Ahmet Muvaffak Falay, 92 yaşında hayata veda etti.

Acı haberi ise piyanist Kerem Görsev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Görsev, gönderisinde, "Sabah gelen haber beni çok üzdü. Muvaffak Falay (Maffy) 92 yaşında vefat etti. Türkiye'yi dünyaya tanıtan trompet sanatçısı, caz müziği duayeni, genç müzisyenlere eşsiz bir repertuvar öğreten büyük usta... Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.