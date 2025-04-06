Ahmet Levendoğlu kimdir? Ahmet Levendoğlu kaç yaşında, neden öldü?

AHMET LEVENDOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Ahmet Levendoğlu'dan acı haber geldi. Usta tiyatrocu, 80 yaşında hayata veda etti.

Devlet Tiyatroları resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk tiyatrosunun temel direklerinden oyuncu, yönetmen, tiyatro eğitmeni, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu’nu kaybettik.

İngiltere’de Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisinde aldığı eğitimin ardından uzun ve verimli bir tiyatro yaşamına adım atan Levendoğlu, sayısız oyun yönetmiş, oynamış, çok sayıda oyun ve teatral metin çevirmiş ve çok sayıda makale kaleme almıştı.

Devlet Tiyatrolarının kuruluşunda Muhsin Ertuğrul ile büyük emeği olan Tarık Levendoğlu’nun oğlu olan sanatçı, ana akım tiyatro etkinliklerinin yanı sıra Tiyatro Stüdyosu girişimi ile yenilikçi teatral arayışlar içinde olmuş, birçok tiyatro sanatçısına eğitim vermişti.

1971-1976 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak yer alan Levendoğlu, kuruluş döneminde müdür yardımcılığını da üstlendiği İstanbul Devlet Tiyatrosunda 1978-1980 yıllarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmıştı. Değerli sanatçı Ahmet Levendoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

Levendoğlu’nun cenazesi 8 Nisan Salı günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AHMET LEVENDOĞLU HAKKINDA

1945'te İstanbul'da doğan Ahmet Levenoğlu'nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatroları'na öğrenci yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor - kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü.