İkili, patlayan flaşlarla şoke oldu.

SILA'DAN AŞK İTİRAFI



Hazer Amani ile aşk yaşadıkları iddia edilen Sıla ise geçtiğimiz günlerde ilişkilerini itiraf ederek, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.