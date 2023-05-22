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Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı - Magazin haberleri

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, 57 günlük ayrılıktan sonra barıştı. Kural ile Çelik’in bu yaz aylarında gerçekleştirmeyi düşündükleri evlilik planı kaldığı yerden devam ediyor

Giriş: 22.05.2023 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ahmet Kural ile avukat Çağla Gizem Çelik, 2019’da başladıkları ilişkilerini bu yaz aylarında evliliğe dönüştürmeleri bekleniyordu. Öyle ki Kural, zaman zaman yaptığı açıklamalarda yakın tarihte nikâh masasına oturacaklarının mesajını verdi.

  • Ahmet Kural – Çağla Gizem Çelik’ten düğün tarihi açıklaması beklenirken tam tersi bir açıklama bir hayli şaşırttı. Kural ile Çelik, 25 Mart’ta yaptıkları ortak açıklamada ayrıldıklarını duyurdu.

  • Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, duygularını şu şekilde dile getirmişti: Herkese merhaba, Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz.

  • Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik’in ayrılığı 57 gün sürdü. Kural ile Çelik, ayrı kaldıkları günler, birbirlerini ne kadar sevdiklerini, birbirleri için ne kadar uygun olduklarını daha iyi anlama süreci oldu.

  • Barıştıktan sonra Marmaris'te tatile çıkan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik’in yaz aylarında gerçekleştirmeyi düşündükleri düğün planı kaldığı yerden devam ediyor.

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