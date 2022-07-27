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Esra Kazancıbaşı Öztekin, eşi Rasim Öztekin'e ithaf ettiği "Sonsuz Aşk… Rasim'im" adlı kitabını tanıttı. Etkinliğe Rasim Öztekin'in yakın dostları Birol Güven ve Burcu Güven, Müfit Can Saçıntı, Aydın Sarman, Ahmet Kural, İlker Ayrık, Semra Akarol, Cansın Akarol ve Vecihi Tokuç'un yanı sıra sanatçının sevenleri katıldı.

Esra Kazancıbaşı Öztekin, yaptığı açıklamada, Rasim Öztekin'le 20 yıllık birlikteliklerini anlattığını aktararak, hikayenin 35'li yaşlarında iki insanın birbiriyle yıllar sonra karşılaştıkları bir aşk öyküsü olduğunu söyledi. Rasim Öztekin'in bir sanatçı olarak bilinmeyenlerini de göstermek istediğini belirten Esra Kazancıbaşı Öztekin, "Türk halkı Rasim'i hep ekran karşısında insanları güldürürken tanıdı ama o dönemlerde dışarıya yansıtmadığımız sağlıkla ilgili pek çok sıkıntıları vardı" dedi.

Rasim Öztekin'le zor zamanlarda hayatı paylaştıklarına işaret eden Esra Kazancıbaşı Öztekin, "Olumlu düşünce gücünün hayatımızda çok önemli bir yeri oldu. Günümüzde insanların sevgiye büyük açlığı var. Kitap aslında sevgiyi arayan herkese şifa getirecek, umut olacak çok güzel mesajlar barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Esra Kazancıbaşı Öztekin, okuyucuların ilgisi çekecek başlıklara yer verdiğine dikkati çekerek, "Mesela GORA filminin perde arkası ve onun yaşadıkları, Galatasaray sevdası ve maçlardaki anıları, 'Kavuk' devir törenindeki anlar, neden kabul ettiği ve sonrasında neler yaşadığıyla ilgili pek çok detayı okurlar farklı başlıklarda okuyacaklar" diye konuştu.

Birol Güven ise kitapta okuyucuların Rasim Öztekin'in sanat hayatının dışında bir anlatıya da rastlayacaklarını söyledi.

Müfit Can Saçıntı: İnsanlar onu her gördüğünde ona hürmet eder ve davette bulunurlardı. Hatta bir öğlen vakti duvar dibinde küçük bir taburede oturan biri bizi görünce 'O, Rasim abi buyur gel' dedi. Sağına sola baktı ikram edecek bir şey bulamadı sonra, 'Ağabey, ben çekileyim buyur sen gölgede dur' dedi. Yani halkımız Rasim Ağabey ile neleri varsa paylaşırdı. Neredeyse yer aldığım bütün projelerde onun bir desteği olmuştur.

Ahmet Kural: Ben hâlâ hayatımda Rasim Ağabey'in desteklerini hissediyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum ve hâlâ Rasim Ağabey'in bu kitap vesilesiyle iyilik yaptığına inanıyorum.

İlker Ayrık: 'Geniş Aile' dizisinde onun damadını oynuyordum, 'Seksenler' dizisinde ise oğlunu oynamaya başladım. Kendimi aileye daha fazla girdiğim için rütbe kazanmış olarak görüyordum. Daha fazla evladı olduğum için. Ben ona her zaman Rasim diye hitap ederdim. Rasim abi diye değil. Çünkü yaşıtım gibiydi. Benden daha genç, daha dinamikti. Çok özeldi hepimiz için.

Esra Kazancıbaşı Öztekin, geçen yıl vefat eden eşiyle geçen 20 yılı anlattığı "Sonsuz Aşk... Rasim'im" kitabının gelirlerini 6 öğrencinin tiyatro eğitimi gördüğü ÇYDD Rasim Öztekin Tiyatro Bursu için bağışladı.