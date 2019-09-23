İHA'nın haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen 9’uncu Türk Filmleri Haftası etkinliğine katılan Murat Cemcir, Ahmet Kural ile çıkacak olan yeni iki filmlerini tanıttı. Sinema salonu sahiplerine “Baba Parası” ve “Mahalleden Arkadaşlar” filmlerini tanıtan Cemcir ve Kural, yeni bir dizi projelerinin olduğunun da müjdesini verdi.

Oyuncu Murat Cemcir, Bodrum’un uğuruna inandıklarını ifade ederek, “Biz ilk Bodrum Türk Filmleri Haftası'na gelmiştik. Çalgı Çengi filmiyle katılmıştık bu etkinliğe. Bize çok uğurlu geldi bu etkinlik. 'Mahalleden Arkadaşlar' filmimiz 90’lar hikayesi ve o zamanlara tekrar götürecek bir film. Diğer filmimiz ise 'Baba Parası', babandan ne kadar para aldığına göre değişir yani. Baban ne kadar zenginse, sen de o kadar zengin oluyorsun” dedi.

Ahmet Kural ise film ile ilgili olarak, “Çok paranızın olması yeni arkadaşlar yerine daha kaliteli düşmanlar kazandırabilir. Çok aksiyonu bol, esprileri güzel bir film” ifadelerini kullandı.

YENİ DİZİ MÜJDESİ

Dijital platformda dizi yapacaklarını belirten Murat Cemcir, “Televizyona biz zarar verdiğimizi düşünüyorum. Biz ilk dizimizi yaptığımızda 60 dakika çekim yapıyorduk, o zamanlar diziler 90 dakikaydı. Biz son dizimizi yaparken de yine 60 dakikaydı bizim dizimiz, o zaman diziler 160 dakika oldu. Biz televizyona zarar veriyoruz diye düşünerek dizi yapmayalım dedik. Şimdi dijital platformlar için çalıştığımız bir proje var” şeklinde konuştu.