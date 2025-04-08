Ahmet Kandemir: Her maçın kendine özgü hikayesi var
ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ahmet Kandemir, yarın başlayacak FIBA Avrupa Ligi 6'lı Finali öncesi, "Her maçın kendine özgü hikayesi var" dedi.
FIBA Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde mücadele edecek olan ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ahmet Kandemir, Tango Bourges Basket maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Çeyrek finalde yarın oynanacak ÇİMSA ÇBK Mersin-Tango Bourges Basket maçı öncesi medya günü düzenlendi.
Ahmet Kandemir, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek 6'lı Final'e katılan takımlara başarı diledi.
"HER MAÇIN KENDİNE ÖZGÜ VAR"
Tango Bourges Basket'le bu yıl oynadıkları iki maçı da kazandıklarını belirten Kandemir, "Her maçın kendine özgü hikayesi var. Artık tek maç eleme usulüne göre oynayacağız. Telafi edilmeyen maçların psikolojisi aynı olmaz. Üç maç kazandığımız zaman Avrupa Ligi şampiyonu olacağımızı biliyoruz. O yüzden tüm konsantrasyonumuzu maç maç ve üç maçı kazanmak üzerine kurduk. İnşallah hedefimizi yerine getiririz." diye konuştu.
ASENA YALÇIN: FİNALLERİN SONUCU HİÇBİR ZAMAN BELLİ OLMAZ
ÇİMSA ÇBK Mersin'in takım kaptanı Asena Yalçın da yarın Tango Bourges Basket'le zor bir maç oynayacaklarını dile getirdi.
Fransız ekibiyle bu yıl oynadıkları iki maçı da kazandıklarını aktaran Asena Yalçın, "İki maçı kazanmamız üstün olduğumuzu göstermez. Finallerin sonucu hiçbir zaman belli olmaz. Takımın durumu şu an çok iyi. Tam takım olmamız bizim moralimiz açısından iyi oldu. Sakat oyuncularımız vardı onlar eklendi. Keyfimiz ve moralimiz çok yerinde. Ciddi şekilde konsantreyiz. Umarım sonu kupayla biter." değerlendirmesini yaptı.
Zaragoza kentindeki Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.