Ahmet Kandemir: Her maçın kendine özgü hikayesi var

FIBA Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde mücadele edecek olan ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ahmet Kandemir, Tango Bourges Basket maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Çeyrek finalde yarın oynanacak ÇİMSA ÇBK Mersin-Tango Bourges Basket maçı öncesi medya günü düzenlendi.

Ahmet Kandemir, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek 6'lı Final'e katılan takımlara başarı diledi.

"HER MAÇIN KENDİNE ÖZGÜ VAR"

Tango Bourges Basket'le bu yıl oynadıkları iki maçı da kazandıklarını belirten Kandemir, "Her maçın kendine özgü hikayesi var. Artık tek maç eleme usulüne göre oynayacağız. Telafi edilmeyen maçların psikolojisi aynı olmaz. Üç maç kazandığımız zaman Avrupa Ligi şampiyonu olacağımızı biliyoruz. O yüzden tüm konsantrasyonumuzu maç maç ve üç maçı kazanmak üzerine kurduk. İnşallah hedefimizi yerine getiririz." diye konuştu.