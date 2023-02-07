Ahmet Kabaklı anılıyor

Ahmet Kabaklı, 8 Şubat 2001'de hayatını kaybetmişti. Vefatının üzerinden 22 yıl geçen Kabaklı, anılıyor.

ÇOCUKLUĞUNU DOĞDUĞU KÖYDE GEÇİRMİŞTİ

Elazığ, Harput'ta bulunan Göllübağ Köyü'nde, 30 Mayıs 1924'te imam Ömer Efendi ile Münire Hanım'ın çocuğu olarak dünyaya gelen Kabaklı, çocukluğunu doğduğu köyde geçirmişti.

Kabaklı, ilk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nde yaptıktan sonra Diyarbakır ve Manisa Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak çalışmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 1956'da Fransa'nın başkenti Paris'e giden Kabaklı, Paris'ten döndükten sonra tayin edildiği İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü'nde 1958-1969'da edebiyat öğretmeni olarak görev yapmıştı.

"Yunus Emre mi haklı, Gölpınarlı mı?" başlıklı ilk yazısı, henüz öğrenci olduğu 1946'da "Son Saat" Gazetesi'nde yayınlanan yazarın Nurettin Topçu'nun çıkardığı "Hareket" dergisi ve "Bizim Türkiye" Dergisi'nde de yazılarına yer verilmişti.

Kabaklı'nın şiir ve yazıları "Yeni İstanbul" ve "Hisar" adlı dergilerde çıkmıştı. Tercüman Gazetesi'nin 1956'da düzenlediği fıkra yarışmasını, Emil Galip Sandalcı ve Hakkı Gülmen ile kazanan yazar, aynı gazetede çeşitli yazılar kaleme almıştı.

AVUKATLIK YAPMIŞTI

Aydın'da iken başladığı Ankara Hukuk Fakültesi'ni 1960'ta tamamlayan Kabaklı, kısa bir süre avukatlık yapmıştı.

Ahmet Kabaklı, 1969'dan itibaren İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nda öğretim üyesi olarak çalışmıştı.