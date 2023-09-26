Ahmet Güneştekin, Palazzo Gradenigo'yu satın aldı

Venedik Bienali’nin de gerçekleştiği başlıca sergi alanlarından da biri olan Palazzo Gradenigo, bundan böyle 'Güneştekin Art Refinery' olarak sanata değer katacak. Kanalları, dar sokakları, saklı bahçeleri, mimarisi ve tarihiyle her zaman ilgi odağı olan şehrin en önemli yapılarından olan, asırlar boyu tarihe tanıklık eden bu görkemli tasarım bina, 'Güneştekin Art Refinery' olarak anılacak. Güneştekin, konuyla ilgili olarak “Venedik’in en tarihi ve simge binalarından Palazzo Gradenigo’da gerçekleştireceğimiz işler adına şimdiden çok heyecanlıyım. Bu tarihi ve zarif mekanın sanat dünyamıza ufuk açacağını umuyorum. Türkiye adına sesimizi sanatla duyurmak adına ve Güneştekin vakfının desteklediği genç sanatçılarımıza sergi ve tanıtım imkanı sağlayacak olması çok güzel bir adım” diye konuştu.