Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün hayatını kaybetti

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Atlantic Records'un kurucusu merhum yapımcı Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün ABD'deki evinde 97 yaşında vefat etti. Ertegün'ün vefatının ardından Amerikan Türk Cemiyeti Eş Başkanları Suzan Sabancı ile Linda Wachner ortak açıklama yaptı.

Açıklamada; "Tanınmış iç mimar, hayırsever, sanat ve beşeri bilimler dünyasının önemli destekçisi Mica Ertegün'ün 2 Aralık 2023'te 97 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" denildi.

Romanya'da doğan Mica Ertegün'ün hayat yolculuğu; dayanıklılık, güzellik ve kültürel zenginleşme arayışıyla şekillendiği belirtilen açıklamada, "Rus işgalinin ardından ülkesini terk ederek İsviçre, Paris ve Kanada'da yaşadı. 1960'ta Atlantic Records'un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ertegün ile evlendikten sonra New York'a yerleşmesi, hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. İkili, hem kişisel olarak hem de profesyonel olarak ilham verici bir birliktelik yaşadı" ifadeleri kullandı.

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

İç tasarım firması MAC II'nin kurucu ortağı olan Mica Ertegün'ün çalışmaları benzersiz bir zarafeti ve sonsuz bir estetik zevki yansıtıyordu. Tasarımları dünya çapında dikkat çeken konut ve ticari projelerini süsledi ve ona uluslararası arenada beğeni kazandırdı. Tasarıma yaptığı katkıların ötesinde, Mica Ertegün’ün sanat ve kültüre olan tutkusu, önde gelen sanat kuruluşlarının yönetim kurullarında üstlendiği sorumlulukla kültürel hayatı şekillendirmesi vesilesiyle de kendini gösterdi.

Mica Ertegün, 2012'de Oxford Üniversitesi'ne yaptığı önemli bağışla beşeri bilimler eğitimine benzeri görülmemiş bir katkıda bulunarak Ahmet Ertegün Beşeri Bilimler Lisansüstü Burs Programı’nın kurulmasına öncülük etti. Bu girişim, beşeri bilimler alanında dünyanın en iyi lisansüstü öğrencilerini bir araya getirerek disiplinler arası diyalog ve kültürel alışveriş için eşsiz bir ortam yarattı. Lisansüstü eğitim için tam finansman sağlayan Ertegün Bursu, Mica Ertegün’ün eğitimin dönüştürücü gücüne olan inancının ve geleceğin küresel liderlerini yetiştirme konusundaki kararlılığının bir kanıtı oldu.

Birlikte oldukları süre boyunca Ahmet Ertegün’ün güç ve ilham veren destekçisi oldu. Eşinin anavatanı Türkiye'ye, özellikle ülkenin kültürüne ve tarihine olan saygısı ve takdiri, profesyonel ve kişisel hayatında önemli etkiler bıraktı. İşte bu özel bağ, tasarım estetiğinden hayırseverlik girişimlerine kadar hayatının her alanında kendini gösterdi; tutku, bağlılık ve sevgiyle yaşanmış bir hayatı somutlaştırdı.

Mica Ertegün'ün sanatı, tasarımı, kültürel korumayı, eğitimi ve insani yardım çabalarını kapsayan çok yönlü mirası nesiller boyunca yankılanacaktır. Hayatı boyunca yaptığı çalışmalar, bir bireyin vizyon, cömertlik ve derin kültürel takdirin birleşimiyle yaratabileceği derin etkiyi örnekleyen bir ilham kaynağı olacaktır. Mica Ertegün sadece mesleki başarılarıyla değil, aynı zamanda sanat, eğitim ve dokunduğu hayatlar üzerindeki derin etkisiyle de her zaman hatırlanacaktır.

Ahmet Ertegün, 14 Aralık 2006'da hayatını kaybetmişti.

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