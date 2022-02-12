Acı mesaj!

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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, geçtiğimiz ay yaşamını yitirmişti. Çalık'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, kazadaki kahreden detay ortaya çıkmıştı.

Futbolcunun nişanlısı Sinem Yüksel ile evlilik yolunda ilerlediği ve nikah günü almak için çıktığı yolda hayata veda ettiği öğrenilmişti. Ahmet Çalık'ın ardından zor günler geçiren Yüksel'den duygulandıran bir paylaşım geldi.

YÜREK BURKAN MESAJ

Sevgilisiyle birlikte çekilen eski bir fotoğrafını kalp emojisiyle yayınlayan Sinem Yüksel, gönderisine, "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek..." ifadelerini not düştü. Yüksel'in bu sözleri adeta yürekleri burktu. Takipçileri Sinem Yüksel'e başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMİŞ

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu 27 yaşındaki Ahmet Çalık, geçtiğimiz ay Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkiinde devrilmişti.

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcunun idaresindeki 06 CLK 94 plakalı otomobilin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandığı belirlenmişti.

Kazanın ardından yapılan incelemede, Ahmet Çalık'ın cansız bedeninin, otomobilinden yaklaşık 30 metre uzakta olduğu tespit edilmişti.

Jandarma ekipleri, tarlaya yuvarlanan otomobilin bulunduğu bölgede yaptığı incelemede, Çalık'ın araçta tek başına yolculuk ettiğini ve kazanın tek taraflı meydana geldiğini belirlemişti.

Ekiplerin incelemelerinin ardından Çalık'ın cenazesi, Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

135 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Ahmet Çalık'ın otomobili çekiciye yüklenerek, olay yerinden götürülmüştü. Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlenmişti.

FREN İZİ TESPİT EDİLMEDİ

Çalık’ın emniyet kemerinin takılı olmadığı belirtilmişti. Olay yerinde yapılan incelemelerde fren izine de rastlanmazken, yolda buzlanmanın söz konusu olmadığı da aktarılmıştı.