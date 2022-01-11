Çok üzgün olduklarını dile getiren Eryıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef çok üzücü haber aldık. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzücü, diyecek bir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin, içimiz yandı. Herkes gibi çok üzgünüm. Yer kaygan olduğu için aracı kaymış ve takla atmış. Bugün ikindi namazına müteakip Elmadağ'da aile kabristanlığında defnedilecek."