Ahmet Büyükcansız’ı kuzeni Mustafa mı öldürdü?
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün şüpheli bir ölüm konusu ele alındı. Balkondan düşerek hayatını kaybeden Ahmet Büyükcansız'ın eşi Cansu ve annesi Şükrüye programa katıldı. İki kadın, Ahmet'in ölümünü şüpheli bulduklarını dile getirdi
Cansu Hanım, eşi Ahmet’in kuzeni Mustafa tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Kuzen Mustafa’nın güreşçi olduğunu ve kocasından sürekli para istediğini ifade etti.
Anne Şükrüye de oğlunun ölümünde kuzen Mustafa’nın parmağı olduğunu öne sürdü.
Olay, o tarihte “Balkondan düşerek hayatını kaybetti” şeklinde haberlere yansırken, Cansu Hanım kocasının ölümünde birisinin parmağı olduğunu düşündüğünü belirtti.
Cansu Hanım, kocasını kaybettiği gün kuzen Mustafa, sevgilisi ve bir çift ile birlikte akşam yemeği yediklerini söyledi.