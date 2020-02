Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, transferle ilgili soruları yanıtlarken Sörloth'un sözleşmesi ile alakalı da imalı ifadeler kullandı. İşte Ağaoğlu'nun sözleri:

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA KÖTÜ OYNAMADIK"

"Bana göre Beşiktaş maçında kötü oynamadık. Türkiye'nin en zor deplasmanında, eksiklerimize rağmen aldığımız bir puan önemliydi. Şampiyonluk için alınan her puanın önemi büyük. Her maç zor, kolay maç yok. Hakemin bitiş düdüğü gelmeden maçın bitmediğinin görüntüsünü veriyorsunuz. Zirve yolunda alınan her puan önemlidir. Sene sonu geldiğinde 1 puanla şampiyon olursanız, bu önemli bir puan olur. 2 puanla şampiyonluğu kaybederseniz, şampiyonluğu verdiğiniz maç olur. Bu süreçte bu hesapların yapılması doğru değil. Önümüzde Rize maçı var, Beşiktaş maçı kadar zor, sonra Gaziantep maçı var, belki hepsinden daha zor. Önümüzdeki hafta kupa yarı final maçı var, kolay bir maç yok. Fikstür yoğun."

KOÇ'A GÖNDERME

"Büyük konuşanların, sonunda nasıl bir tabloyla karşılaştığını görüyoruz. Hiçbir kulüp başkanının bu şekilde konuşmaması gerektiğini düşünüyorum, her rakibe saygı duymalısınız. Rakibe saygı duymazsanız, rakip size cezayı keser, neye uğradığınızı şaşırırsınız. Zirve mücadelesi veriyoruz, kupada da yarı finaldeyiz. Kupa için 3 maç var, mücadeleyi ne kadar ciddi verirseniz, o kadar başarılı olursunuz. Rakibinizden daha çok mücadele etmek zorundasınız."

"CEZA ALMAMAK İÇİN..."

Sözleşmesi biten oyuncularla alakalı olarak, bu iş bizim işimiz. Takımın bir bütçesi var, önümüzdeki yıllarda transfer yasağı, Avrupa kupalarından men ve puan silme cezası ile karşılaşmamak için idare etmek zorunda olduğumuz bir bütçe var. Kolay değil ama kimsenin endişesi olmasın. Herkesten daha fazla çalışıp, daha fazla düşünüyoruz.

"UĞURCAN'IN DEĞERİ..."

"Uğurcan ile Sörloth... Biri diğerine 'Duvar', biri diğerine 'Kral' diyor. Şartlar ne olursa olsun, 2 futbolcuyla oynamıyorsunuz, 11 futbolcuyla oynuyorsunuz. İyi bir kalecimiz olduğu, bana göre Avrupa'nın en iyi 3 kalecisinden biri, Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden biri bizde, bu da Trabzonspor adına bizim için şans. Diğer yandan Uğurcan ülke futbolu için de şans. Değeri 20-25, 30 milyon Euro..."

"SÖRLOTH NEDEN DERT OLDU!"

"Sörloth'un sözleşmesi neden herkesin derdi oldu? Bizde kiralık, satın alma opsiyonu önümüzdeki yılın Mayıs ayında bende. Aynı zamanda 'buyout' maddesi de var. Ben şu anda opsiyonu kullanırsam, buyout maddesi de devreye girmiş olacak. Bıraksınlar, geldiğinde söylenen sözleri ben hatırlıyorum, biz ne yaptığımızı bilen bir kulübüz."

RIDVAN DİLMEN'E YANIT

(Rıdvan Dilmen'in 'Sörloth'un bonservisini hemen alsınlar' sözleri için)Beşiktaş maçında 3 büyük ligden 5-6 scout gördüm, izleniyor. Gol krallığında Avrupa'da 5. sırada olan ve sürekli artan bir performansı olan oyuncuyu herkes izler ama bizim 2 yıllığına kiraladığımız bir oyuncu. Seneye 31 Mayıs'ta ya da o tarihten biraz daha önce satın alma opsiyonunu kullanabilirim, bu hakkım var. Eksik olmasınlar, hemen bu akşam bonservisi alsınlar demiş bir arkadaş, emri olur, başka istekleri varsa ona göre hareket edelim."