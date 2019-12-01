Ahmet Ağaoğlu, Norveçli golcüyle ilgili olarak, "Sörloth şu anda Trabzonspor'un 2 yıllığına kiraladığı bir oyuncu. Ben 2 sene sonra vereceğim 6 milyon euro'yu şimdi niye vereyim? Herkes 'alalım, alalım' diyor. 6 milyon euro'yu faize koysanız, 2 sene sonra 9 milyon euro" dedi.

Başkan Ağaoğlu, "Bazıları 'Gidin Crystal Palace ile pazarlık yapın, 4 milyon euro'ya alın' diyor. Oldu, adamlarla o masaya oturursak, 15 milyonluk olup masadan kalkarsınız" ifadelerini kullandı.