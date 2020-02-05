05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Obi Mikel'e yapılan ırkçı saldırılarla ilgili TRT Spor'a konuştu. Ağaoğlu, Nijeryalı yıldıza sosyal medya üzerinden ırkçı ifadelerin kullanıldığını belirterek "Irkçılık bir insanlık ayıbı. Yüz yıl öncesinde kalması gereken bir insanlık ayıbı. Ülkemiz adına utanç verici bir durum. Obi Mikel'le konuştum. Saha içerisinde böyle bir şey gerçekleşmiyor. Sadece Emre'nin kendisine hakaret ettiğini söyledi. Emre'nin Obi Mikel'e herhangi bir ırkçı kelime kullanmadığını ifade etti. Daha sonra sosyal medya üzerinden Mikel'in kendisine, eşine ve çocuklarına yönelik herksin malumu olan saldırılar başladı. Bu bir insanlık ayıbı. Ülkemiz adına utanç verici bir sorun. Bunu yapan insanlar neyi düşünerek yaptılar, hangi kafa yapısıyla bunu yaptılar anlamak mümkün değil. Bu işin ucunun nereye gideceğini düşünmeden yaptıkları kesin. Zaten hemen akabinde de kulübümüz bütün bu sosyal medya hesaplarını tek tek tespit ettirip bu işi başlatanlar ve devam ettirenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öyle tahmin ediyorum ki Mikel'in kendisi de suç duyurusunda bulunacak. Obi Mikel'e yapılan saldırılar tamamen bir grup taraftarın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu hoş olmayan insanlık suçu. İnsanlık suçu işlenen suçların en büyüğü, en ayıbıdır. Bundan sonrası zaten yargının işi. Bu ayıbı işleyen, bu hakareti yapan kişilere zaten gerekli cezalar verilecektir. Çünkü ülke olarak bu konuda çok hassasız. Futbol platformu bir takım egolarımızı, bir takım komplekslerimizi, bir takım zayıflıklarımızı tatmin edeceğimiz bir ortam değil. Ülkenizde bir anlamda misafir olan oyuncunun eşine ve 4 yaşındaki çocuğuna ağıza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz. Acaba o hakaretleri eden insanlar yaptıkları hakaretin onda birine kendileri maruz kalsa nasıl tepki gösterirler" ifadelerini kullandı.
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