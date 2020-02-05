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Ahmet Ağaoğlu'ndan "ırkçılık" açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Obi Mikel'e yapılan ınkçı saldırı ile ilgili "Mikel’e yapılan ırkçı saldırı ile Emre Belözoğlu’nun alakası yok. Mikel, Emre'nin kendisine hakaret ettiğini ama bir söylemde bulunmadığını, maçın stresi ile böyle bir şeyin yaşanmasının normal olduğunu, saha dışında bir şey yaşanmadığını söyledi. Saldırılar sosyal medya üzerinden yapıldı, kulübümüz de tespit edip savcılığa suç duyurusunda bulundu" dedi

05.02.2020 - 00:29 | Güncelleme:
Obi Mikel

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Obi Mikel'e yapılan ırkçı saldırılarla ilgili TRT Spor'a konuştu. Ağaoğlu, Nijeryalı yıldıza sosyal medya üzerinden ırkçı ifadelerin kullanıldığını belirterek "Irkçılık bir insanlık ayıbı. Yüz yıl öncesinde kalması gereken bir insanlık ayıbı. Ülkemiz adına utanç verici bir durum. Obi Mikel'le konuştum. Saha içerisinde böyle bir şey gerçekleşmiyor. Sadece Emre'nin kendisine hakaret ettiğini söyledi. Emre'nin Obi Mikel'e herhangi bir ırkçı kelime kullanmadığını ifade etti. Daha sonra sosyal medya üzerinden Mikel'in kendisine, eşine ve çocuklarına yönelik herksin malumu olan saldırılar başladı. Bu bir insanlık ayıbı. Ülkemiz adına utanç verici bir sorun. Bunu yapan insanlar neyi düşünerek yaptılar, hangi kafa yapısıyla bunu yaptılar anlamak mümkün değil. Bu işin ucunun nereye gideceğini düşünmeden yaptıkları kesin. Zaten hemen akabinde de kulübümüz bütün bu sosyal medya hesaplarını tek tek tespit ettirip bu işi başlatanlar ve devam ettirenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öyle tahmin ediyorum ki Mikel'in kendisi de suç duyurusunda bulunacak.  Obi Mikel'e yapılan saldırılar tamamen bir grup taraftarın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu hoş olmayan insanlık suçu. İnsanlık suçu işlenen suçların en büyüğü, en ayıbıdır. Bundan sonrası zaten yargının işi. Bu ayıbı işleyen, bu hakareti yapan kişilere zaten gerekli cezalar verilecektir. Çünkü ülke olarak bu konuda çok hassasız. Futbol platformu bir takım egolarımızı, bir takım komplekslerimizi, bir takım zayıflıklarımızı tatmin edeceğimiz bir ortam değil. Ülkenizde bir anlamda misafir olan oyuncunun eşine ve 4 yaşındaki çocuğuna ağıza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz. Acaba o hakaretleri eden insanlar yaptıkları hakaretin onda birine kendileri maruz kalsa nasıl tepki gösterirler" ifadelerini kullandı.

 

 

 

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