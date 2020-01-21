Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun sözleri şöyle:

"Geldiğimiz zaman bunu açık ve net ifade ettik. 3-5 sene bize sabredilmesini özellikle rica ettik. İçinde bulunduğumuz şartlar bu programımızı tam anlamıyla uygulamamıza bir ölçüde engel oldu. Yarışın içerisindeyiz. Yarışın içerisinde olduğunuzda tamamen altyapı oyuncularından kurulu oyuncularla hedefe yürümeniz pek mümkün olmayabiliyor. Yapı kırılgan, yaş genç.

20 yaşındaki bir oyuncunun bir genç olmadığını gösterdik. Bunu hep söylüyorum. 17 yaşındaki Felix, kendi takımlarında üst düzey takımlarda forma giyiyorsa genç oyuncu kavramı 16-17 yaşlara çekildi. Genç Serkan'ı, Rahim'i ve maçlar içerisinde skor müsaade ettiğinde diğer gençleri de sahaya sürerek tecrübe kazanmaları, aynı zamanda bu gençlerden ileriye dönük olarak maddi anlamda Trabzonspor'un faydalanması bizim en önemli hedefimiz.

Futbol takımı gayrimenkul, enerji, tekstil işine girmemeli. Futbol takımı futbolcu alıp satarken kazanır. Biz yıllarca futbolcu alırken ve satarken para kaybetmişiz. Trabzonspor'un ekonomisi 4 bilinmeyenli denklem değil. Altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularla para kazanan veya tasarruf yapan kulüp haline geldik.

'43 MİLYON EURO'LUK TEKLİF ALDIK'

Yusuf Yazıcı 17 milyon Euro +2+1 yuvarlak olarak 20 milyon Euro'ya satıldı. Bu ülkenin altyapısından yetişip yurtdışına rekor ücretle satılan ilk ve tek oyuncu. Bunu bir kenara koyalım. Abdülkadir Ömür, geçen sene 23 milyon Euro açılışla teklif gelen bir diğer altyapı oyuncumuz. Uğurcan Çakır'a 20 milyon Euro teklif aldık.

Altyapının da bir maliyeti var ama benim yetiştirdiğim oyuncuların piyasa değeri 60-70 milyon euro'yu buluyor. Bunun içine Serkan'ı, Rahim'i, Abdulkadir Parmak'ı bunları da dahil edersek arkadan gelen Kerem Baykuş olsun, Cafer Tosun olsun, Sefa Kınalı'yı ki onu söylemezsem sitem ediyor... Bir kulübün değeri bunlardır. Bunları oynatıp verim alıp pazarladığınızda para kazanırsınız.

Oynatmadığınız, oynatamadığınız bir oyuncuya 3 milyon Euro bonservis, 2.5 milyon Euro maaş bonservis verirseniz çok net para kaybedersiniz. Trabzonspor'un 2 sene ve daha önceki sürecini eleştiriyorum. 30-32 yaşındaki bir stopere bir yıllık kiralık olarak 2.3 milyon Euro para ödemiş bir kulübüz. O stoper şu anda Kıbrıs Rum Kesimi'nde 150 bin Euro'ya oynuyor. Biz paraları böyle batırdık. Bu girdaptan böyle çıkacağız. şu anda bunun Türkiye'deki tek örneği Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in 40 yaşında olduğunu vurgulayan Ağaoğlu şöyle konuştu, "Trabzonspor alt yapısından. O konuda da eleştiriler oldu. 40 yaş ne zamandan beri genç oldu. 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, 20 yaşındaki Serkan gençse ben de '63 yaşında genç başkanım' derim ki buna hepiniz gülersiniz. Trabzonspor'un hem felsefesi hem yapısı, altyapıdan oyuncu yetiştirip, yararlanıp ve pazarlamak.

CHELSEA'DEN EDDIE HOWTON'UN YARDIMCI HOCA OLARAK GELMESİ

"Yabancı yardımcı hoca, Hüseyin Hoca'nın talebi. Dolayısıyla Hüseyin Hoca'ya da yardımcılık yapacak ismin kariyerli olması lazımdı. Oraya boşluk doldurmak veya görüntü oluşturacak bir kişinin gelmesi amacımız değil. İmzalar atılmadığı için isim üzerinde bir şey söylemeyelim. Formatı kendileri belirleyecekler. Sayın Ünal Karaman'ın gitmesinin üzerinden 24 saat geçmeden bir sürü spekülasyon vardı. 'Altyapıdan gelen bir kulübüz, patron Hüseyin Çimşir'dir' dedim. Formatı kendileri belirleyecek. Formatın verimli olması önemli. Gelecek hocanın, altyapı, scouting ve teknik konularda birikimli olması önemliydi. 11 yabancı oyuncunun olduğunu düşünürsek, yabancı yardımcının olması doğru bir uygulama. Bizde yabancı hoca gelirdi, altına yerliler yardımcı olarak konulurdu. Bunu tersine çevirdik. Herhalde bu Süper Lig'de ilk uygulama.

TRANSFERDE SON DURUM

Transfer görüşmelerimiz var. Bicakcic bunlardan birisi değil. Her transfer döneminde bu isim gündeme gelir. Transfer dönemi kapandığında bir dahaki transfer döneminde görüşmek üzere denir ve konu kapanır. Gündemimizde değil. Kısa sürede 2-3 isimle görüşüyoruz. 800-850 bin Euro'luk bir transfer limitimiz var. Diğer kulüpler de bunu dile getiriyor. 'Transfer var mı?' diye çok soruluyor. Harcanacak para bu kadar. Yapılacak transfer limitle sınırlı. Türkiye'de geçen sene kış döneminde yapılan transferler bu sene yüzde 20'si yapılabilir. Bazıları da gerçekleşmiş değil. Limitten dolayı harcanmamış paralar var. Benim planıma göre 15'le kalacak. Artık futbol eski futbol, sistem eski sistem değil. Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, bu sistemin Türk futbolunun yararına olacağına inanıyorum. Ekonomik milat. Bunu iflasın eşiğine gelen Türk futbolunun dönüşü olarak niteliyorum. 2-3 transfer ihtimalimiz var."