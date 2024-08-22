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        Haberler Bilgi Magazin Ah Leyla Vah Kerem filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ah Leyla Vah Kerem filmi nerede çekildi?

        Ah Leyla Vah Kerem filmi konusu ve oyuncuları

        Aslı Bekiroğlu ve Sinan Çalışkanoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Ah Leyla Vah Kerem filmi bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Film hakkında detayları haberimizde paylaştık. İşte Ah Leyla Vah Kerem filmi ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 20:16 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:16
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        • 1

          Ah Leyla Vah Kerem filmi bu akşam ekranlara geliyor. Yönetmenliğini Gün Doğa Sarı’nın yaptığı filmin çekildiği yer ve konusu gündeme geldi. Peki, Ah Leyla Vah Kerem filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Leyla ve Kerem'in hikayesi hakkında ayrıntılar...

        • 2

          AH LEYLA VAH KEREM KONUSU NEDİR?

          Leyla ve Kerem İtalya’da tanışıp evlenen genç bir çifttir. Pandemi sebebiyle tek başlarına evlenmişlerdir. Her şey normale dönünce sıra Leyla’nın ailesi ile tanışmaya gelir. Anne ve babasını kazada kaybeden Kerem için eşinin ailesiyle tanışmak büyük bir heyecan yaratır. Leyla ise oldukça gergindir. Tüm ailesini olduğundan çok farklı anlatan Leyla, yalanlarının ortaya çıkmasından, Sinan’ın üzülmesinden korktuğu için yolculuk boyunca geri dönmek için bahaneler üretse de bu karşılaşmaya engel olamaz.

          Dolandırıcı kardeş Levent yüzünden düştükleri nezarethane ile başlayan olaylar Yıldız yengenin ilk aşkıyla kaçmasıyla devam eder. Dindar görünen ağabey Mehmet’in kumarhane işletiyor olması arada kaynasa da Leyla’nın babası Kani’nin bitmek bilmeyen çapkınlıkları ve en sonunda büyücü halanın Kerem’e büyü yapma çabası bardağı taşıran son damla olur. Kerem, Leyla’yı terk eder. Şimdi tüm aile yaptıklarını telafi etmek için Kerem’i yolundan döndürmek için seferber olacaktır.

        • 3

          AH LEYLA VAH KEREM OYUNCULARI KİMLER?

          Filmin oyuncu kadrosunda Aslı Bekiroğlu, Sinan Çalışkanoğlu, Necat Bayar, Betigül Ceylan, Levent Sülün, Ceren Taşçı, Nilgün İsmailoğlu, Caner Çeleksiz ve Kuzey Çorbacı’nın yer alıyor.

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