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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!

        İstanbul'da, bir gece kulübünde bodyguardlık yapan İran uyruklu 39 yaşındaki Seyedmojtaba Hashemi, yaşadığı dairenin mutfağında ölü bulundu. Kanlar içinde olan, vücudunda darp ve kesi izine rastlanmayan Hashemi'nin kesin ölüm sebebi, otopsi ile saptanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:32
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        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
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        İstanbul Şişli'de olay, dün saat 15.00 sıralarında Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gece kulübünde bodyguardlık yapan ve amatör futbolcu olan Seyedmojtaba Hashemi (39), saat 03.00 sıralarında iş yerinden çıktı.

        ARKADAŞI MERAK EDİP EVE GİTTİ

        DHA'daki habere göre Hashemi sokakta bulunan 6 katlı binanın birinci katındaki dairesine geldi. Öğle saatlerinde Hashemi’den haber alamayan iş arkadaşı Mohammadreza N. (30) Hashemi’nin evine gitti.

        HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        Hashemi'nin arkadaşı kapı açılmayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede daireye gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiğinde Hashemi’yi mutfakta hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

        GÖĞSÜNDE MEYVE BIÇAĞI

        Ağzından ve burnundan kan geldiği görülen Hashemi’nin göğsünde meyve bıçağı bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hashemi’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

        DARP VE KESİ İZİNE RASTLANMADI

        Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, eve girerek cesette bir süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmada Hashemi’nin vücudunda darp ve kesi izine rastlanmadı.

        Çalışmaların ardından Hashemi’nin cansız bedeni, cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #istanbul
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