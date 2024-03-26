Ağzı bağlı çuvallardan yavru köpekler çıktı

Ne zaman atıldıklarını bilmediklerini söyleyen Cebeci, "Belki gece soğukta kaldılar, belki de üzerlerine yağmur yağdı. Biz bunları kınıyoruz, üzülüyoruz. Hiçbir zaman 'bu yavruları kabul etmiyoruz' demedik ki. Bizi arayabilirler. Çuval içerisinde olmaz. Ağzı bağlanarak atılmaz. Hayvanlara psikolojik bir baskı yapıyorsunuz. O hayvanlara yazık günah değil mi? Çuvaldan çıkarttığımızda hayvanların gözlerinin korkudan kocaman olduğunu gördük. Aç, susuz perişan olmuşlar. Ne zaman atıldıkları belli değil. Şu anda durumları iyi, sahiplendirilmeyi bekliyorlar. Polise şikayetçi olacağız. Yapanlar kimse bulunsun, cezasını alsın. Biz böyle çuvallar içerisinde köpeklerin barınak önüne atılmasına taraf değiliz" dedi.