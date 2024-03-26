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        Ağzı bağlı çuvallardan yavru köpekler çıktı

        Edirne'de bir barınağın önüne bırakılan ağızları bağlı çuvallardan 14 yavru köpek çıktı. Havasızlıktan boğulmak üzere olan yavru köpekler, mama ve su verilerek bakıma alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:20
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          Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) Canevi Barınağı'na gelen bir hayvansever, bazıları yırtılarak açılmış bazıları ise ağızları iple bağlanmış olan çuvalları fark etti.

        • 2

          Bir çuvalın ipini çözen hayvansever içinde havasızlıktan boğulmak üzere olan yavru köpekler olduğunu gördü.

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          Hayvansever, bazı köpeklerin ise çuvalları parçalayarak dışarı çıktıklarını fark etti. Mama ile su verilen ve durumları iyi olan 14 yavru köpek bakıma alındı.

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          İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, köpekleri çuvalla barınak önüne bırakan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        • 5

          "O HAYVANLARA YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ?

          KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, ağızları bağlı 4 çuval içerisinde 14 yavru köpeğin barınağın önüne bırakıldığını belirterek, "Biz buna çok üzülüyoruz. Burada görevli bir arkadaşımız var. Hatta kapıda telefon numaramız var. Ramazan gibi mübarek bir ayda yavru köpeklerin çuvallara doldurulup oraya atılması doğru mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

        • 6

          Ne zaman atıldıklarını bilmediklerini söyleyen Cebeci, "Belki gece soğukta kaldılar, belki de üzerlerine yağmur yağdı. Biz bunları kınıyoruz, üzülüyoruz. Hiçbir zaman 'bu yavruları kabul etmiyoruz' demedik ki. Bizi arayabilirler. Çuval içerisinde olmaz. Ağzı bağlanarak atılmaz. Hayvanlara psikolojik bir baskı yapıyorsunuz. O hayvanlara yazık günah değil mi? Çuvaldan çıkarttığımızda hayvanların gözlerinin korkudan kocaman olduğunu gördük. Aç, susuz perişan olmuşlar. Ne zaman atıldıkları belli değil. Şu anda durumları iyi, sahiplendirilmeyi bekliyorlar. Polise şikayetçi olacağız. Yapanlar kimse bulunsun, cezasını alsın. Biz böyle çuvallar içerisinde köpeklerin barınak önüne atılmasına taraf değiliz" dedi.

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