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        Haberler Yaşam Ağustos ayında ne yenir? İşte Ağustos ayında mevsimi gelen sebze ve meyveler

        Ağustos ayında ne yenir? İşte Ağustos ayında mevsimi gelen sebze ve meyveler

        Ağustos ayına girmemizle beraber birçok sebze ve meyvenin de mevsimi geldi. Doğru zamanda tüketilen besinler mineral ve vitamin açısından oldukça zengin bir kaynak sunar dolayısıyla mevsimsel beslenmek, sağlıklı ve dengeli bir yaşam biçiminin anahtarıdır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 10:55
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