Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Ağrısız sarılık kanser habercisi olabilir - Haberler | Sağlık Haberleri

        Ağrısız sarılık kanser habercisi olabilir

        Erken evrelerde belirti vermeyen pankreas kanseri genellikle geç fark edilen bir kanser türü. Ancak günümüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde erken tanının mümkün olduğunu dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sedat Karademir, "Yapay zekâyla yapılan tıbbi kayıt taramaları sayesinde risk altındaki hastalar daha erken tespit edilebiliyor. 65-74 yaş aralığında olanlar, sigara kullananlar, diyabetliler, fazla kilolular ve ailesinde pankreas kanseri öyküsü bulunan kişilerin yapay zekâyla sıkı takibi, hastalığın erken dönemde yakalanma şansını artırdığı için çok önemli" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 10:53 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrısız sarılık kanser habercisi mi?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tümörün pankreas içindeki yerleşimine göre kişide farklı belirtiler gözlemlenebildiğini ancak en önemli noktanın ağrısız gelişen sarılık olduğunun altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sedat Karademir, “Bu durum, pankreas kanseri açısından önemli bir klinik bulgudur. Pankreasın baş kısmına oturmuş bir tümör sarılık, ciltte kaşıntı, hazımsızlık ve kilo kaybı yakınmaları ile kendini gösterirken, pankreasın gövdesine yerleşen tümörler daha çok karın ve sırt ağrısı yakınmalarına neden olabilir. Kuyruk bölgesindeki tümörler ise herhangi bir şikâyete yol açmadan sinsi bir şekilde büyüyebilir” diye konuştu.

        REKLAM

        GELİŞMELER UMUT VADEDİYOR

        Günümüzde erken evrede tanı konulan hastalarda yeni gelişmelerle cerrahi tedavi ve kür şansının daha yüksek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karademir, “Son dönemde pankreas kanseri tedavisinde özellikle immünoterapiler, hedeflenebilen tedavi seçenekleri ve erken teşhis yöntemleri başarı oranı açısından gelecek vadediyor” dedi.

        "ERKEN TANIYLA KANSERİ ATLATMAK MÜMKÜN"

        Cerrahi tekniklerdeki son gelişmeler, dikkatli hasta seçimi ve gelişen minimal invaziv yöntemler sayesinde daha iyi bir noktaya ulaşılmış olsa da çoğu hastanın ilerleyen evrelerde hekime başvurduğunu belirten Prof. Dr. Karademir, “Kanserin ilerlediği dolayısıyla cerrahinin mümkün olmadığı metastatik hastalarda kemoterapi ve radyoterapi gibi seçeneklerden faydalanılıyor. Oysa riskli hastaların düzenli kontrolü sağlandığında yüksek ihtimalle gelişmiş cerrahi tedavi yöntemlerinden faydalanmak mümkün” dedi.

        Hastalığın cerrahi tedavisindeki başarısının; kanserin evresine, tümörün tamamen çıkarılabilir olup olmamasına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olduğunu söyleyen Karademir, “Bu yüzden her klinik durum için en iyi tedaviyi seçmeye odaklanan, kişiselleştirilmiş ve multidisipliner bir yaklaşım şart. Cerrahinin deneyimli bir ekip tarafından yapılması, ameliyat sonrası komplikasyon oranlarını ve olası diğer riskleri azaltması hastalarda yüksek sağ kalım oranları sağlıyor” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Habertürk Anasayfa