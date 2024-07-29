Ağrı’da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 13 yaralı

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Eleşkirt ilçesine bağlı Çiftepınar köyü kavşağında meydana geldi.

Ağrı istikametine gitmekte olan M.U., idaresindeki otomobil, kavşakta N.A.’nın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobillerden birisi yolun sağına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede her iki sürücüyle birlikte toplam 13 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.