AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Tan'ın 'mavi vatan' sözlerine tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çelik konuşmasında İsrail'e tepki göstererek, "Tarih önünde mahkum oldukları gibi hukuk önünde mahkum olacaklar" dedi. Çelik, Namık Tan'ın açıklamasıyla ilgili olarak da, "Yunan basınında büyük bir coşkuyla karşılandı" ifadelerini kullandı.

Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:

İsrail dışişleri bakanının uzun zamandır sistematik biçimde Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadeler, tıpkı Hitler’in Nazi dışişleri bakanının kullandığı ifadeler gibi insanlık suçu anlamına gelen, savaş kışkırtıcılığını ortaya koyan ifadelerdir.Cumhurbaşkanımız siyasi hayatına başladığından beri birçok tehditle karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanımızdan bu kadar rahatsız olmalarının nedeni hakikat adına yürüttüğü siyaseti onları rahatsız etmesidir. Tarih önünde mahkum oldukları gibi hukuk önünde mahkum olacaklar. Bugün pek çok siyasi partiden Sayın Cumhurbaşkanımıza destek mesajları geldi...

REKLAM Meclis'te 'Mavi Vatan' tartışması CHP'Lİ NAMIK TAN'A MAVİ VATAN TEPKİSİ Namık Tan bir konuşma yaptı. Bu konuşmada da Mavi Vatan'a saldıran ifadeler kullandı. Ben de bu konuşmayı dinledikten sonra eleştiren bir açıklama yaptım. Sayın Namık Tan'ın açıklamalarının Yunan ve Rum basınında büyük bir coşkuyla karşılandığını gördük. Tekrar bugün bir basın toplantısı yapmışlar. Değerli CHP sözcüsü Yücel açıklamalar yaptı. Buradan açık bir çağrıda bulunuyorum. Doğrudan Mavi Vatan'a saldıran konuşmadır ben bu konuşmayı duyduğumda böylesine yanlış işe aşılamaz derken bana tam gönderin dedim. Baştan sona izledim. Bizim bu konularda şöyle prensibimiz var. Böylesine yanlış bir yaklaşım içinde olunduğu zaman belli bir süre bekliyorum. O gün de belli bir müddet bekledim. Bu olay gündem oldu hem sosyal medyada hem başka yerlerde. Biz yine siyasi prensiplerimiz gereği belki düzeltirler diye bekledik. Bununla ilgili ifademizi net bir şekilde ortaya koyduk.

MAHMUD ABBAS TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK Haftalar evvel biz Ankara'dan İstanbul'a uçakla giderken kendisine Netanyahu'nun ABD kongresine davet edildiğini sayın Cumhurbaşkanı'na söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız da sayın Abbas'ı TBMM'ye davet etmemiz gerektiğini ifade ettiler ve arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdiler. Meclis Başkanımızla karşılıklı olarak istişare yürütüldü. Sayın Abbas sağlık sorunları olduğunu öne sürerek ifade etti. Başka bir zamanla içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtmiş. Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir