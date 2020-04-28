Ağrı Vefa grubu ile Beşir Derneği çocukları oyuncakla sevindiriyor

AA

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinden çıkamayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için Valilik koordinesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.

Valilik, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV),Kızılay Ağrı Şubesi ve yardım dernekleri gönüllülerinden oluşturulan ekipler, kurulan Vefa İletişim Merkezi sayesinde vatandaşların taleplerini daha hızlı gideriyor.

Beşir Derneği gönüllüleri de Vefa grubu ile sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için bir etkinlik gerçekleştiriyor.

Mahallelere giden gönüllüler, çocuklara çeşitli oyuncaklar ve içerisinde çikolatalarında bulunduğu ikram paketi hediye etti.

Beşir Derneği Ağrı Şube Başkanı Umut Oğur, çocukların bu süreçte evden dışarıya çıkmaması gerektiğini belirterek, onlar için oyuncak ve ikram paketi dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.