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        Haberler Gündem Eğitim Ağrı'nın 2 ilçesinde eğitime kar molası

        Ağrı'nın 2 ilçesinde eğitime kar molası

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde taşımalı eğitim ile köy okullarında, Diyadin ilçesinde de 5 köy okulunda eğitime bugün ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 01:58 Güncelleme: 18.12.2023 - 01:58
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        Ağrı'nın 2 ilçesinde eğitime kar molası
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        Ağrı genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi.

        Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapalı olduğu bildirildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, ilçede köy okullarıyla taşımalı eğitime 18 Aralık 2023 Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi.

        Diyadin Kaymakamlığı da kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim ile ilçeye bağlı Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ile Yukarıdalören köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
        #ağrı
        #Doğubayazıt
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