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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı haberleri: Kayıp genç kızdan haber var | son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Kayıp genç kızdan haber var!

        Ağrı'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nazar Eslemnaz T. isimli genç, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:23 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:23
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        Kayıp genç kızdan haber var!
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        Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Nisan 2025 tarihinde Murat Mahallesi'nde bulunan Şehit Halis Çınar Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran ailenin, 2005 doğumlu Nazar Eslemnaz T.'nin kaybolduğunu bildirdiği belirtildi.

        "KAYIP KİŞİYE ULAŞILDI"

        İHA'daki habere göre ihbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, "Yürütülen çalışmalar neticesinde, kayıp başvurusunda bulunulan Nazar Eslemnaz T. isimli şahsa 06 Nisan 2025 günü saat 23.40 sıralarında ulaşılmıştır" denildi.

        Genç kızla yapılan görüşmede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığına dikkat çekilen açıklamada, "18 yaşından büyük olması nedeniyle şahsın kendi isteğiyle kayıp kaydı kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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        #ağrı
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