Ağrı Dağı’nda "mercek bulutu" hayran bıraktı
Ağrı Dağı'nda nadir görülen mercek bulutu görsel bir şölen oluşturdu.
Giriş: 16.11.2025 - 17:01 Güncelleme: 16.11.2025 - 17:01
Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'nda nadir görülen bir doğa olayı yaşandı.
Fotoğraf sanatçısı Mehmet Kılıçoğlu, halk arasında "şapka bulutu" olarak bilinen "mercek bulutu (lenticular cloud)" adlı atmosferik olayı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Bulutun dağın zirvesini sararak oluşturduğu görsel şölen hayran bıraktı.
