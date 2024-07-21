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        Haberler Gündem Güncel Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor | Son dakika haberleri

        Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 dağcının bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 09:39 Güncelleme: 21.07.2024 - 09:39
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        Kayıp dağcılar aranıyor
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na dün tırmanış yapan bir gruptan 2 kişi olumsuz hava koşulları nedeniyle kayboldu. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Yerli rehberlerden 2 kişi, sabah saatlerinde zirveye yakın bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlarken, Van AFAD'dan sevk edilen 10 kişilik dağcı grubu ile Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti.

        Ekiplerin, biri kadın 2 Türk vatandaşını arama kurtarma çalışması sürüyor.

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        #Ağrı Dağı
        #kayıp
        #AFAD
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