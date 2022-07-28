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Adı uzun yıllar terörle, yoksullukla ve türlü acılarla anılan Ağrı, bu kez görkemli bir festivalin adresi oldu.

Benzerlerine İstanbul gibi metropollerde tanık olunabilecek dev festivale bölge insanı, gençler akın etti. Doğubayazıt Stadyumu'nda önceki gün gerçekleştirilen “Ağrı Dağı Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi” etkinliğinde, ünlü sanatçılar sahne aldı.

Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı festivalde Xero Abbas, Çakal, Reckol, Yunus Agiri, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut ve Tara Mamedova gibi şöhreti memleket sınırlarına yayılan isimler sahne aldı.

Ağrı'dan ve çevre illerden gelenlerin coşkuyla izlediği konserler, sanatçıların performanslarının yanı sıra büyüleyici sahne gösterileri ile de iz bıraktı.

Etkinliğin sponsoru Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, DJ setinin başına geçerek geceye renk katan isimlerden oldu. Eraslan, geceye dair görüntüleri paylaştığı Twitter mesajında "Müzik birleştirir" ifadesini kullandı.