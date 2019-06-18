18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yurdun en büyük dağı olan, rakımı dolayısıyla "Türkiye'nin çatısı" şeklinde nitelendirilen, Ağrı-Iğdır arasındaki Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan milli park, her mevsim ayrı güzellik sunuyor.
AA'nın haberine göre yeşili ve sulak alanlarıyla kartpostallık manzaralar oluşturan milli park, su altında da birçok canlı türünü ve güzelliği barındırıyor.
Yurdun en büyük milli parkları arasında bulunan Ağrı Dağı Milli Parkı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin, özellikle de bölgeyi ziyaret eden doğaseverlerin beğenisini topluyor.
Ziyaretçilerden Muhammed Ateş, yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği milli parkı çok beğendiğini söyledi.
Doğada aranan birçok şeyi bir arada görme fırsatı yakaladığını anlatan Ateş, "Sosyal medyadan gördüğümüz bu alanı gezmeye geldik, çok beğendik. Böyle bir yerin Iğdır'da bulunması kent için büyük şans. Herkes gelip görmeli" dedi.
Özellikle sulak alanların ilgi çekici olduğunu belirten Ateş, "Gözünüzün alabildiğine yeşil ve bu yeşilin içinden geçen sular görülmeye değer güzellikleri de beraberinde getiriyor. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonra daha sık geleceğim ve tanıdıklarıma da gelmelerini önereceğim." diye konuştu.
"FARKLI BALIK VE KUŞ TÜRLERİNİN OLDUĞU GÜZEL BİR SULAK ALAN"
Ziyaretçilerden Mustafa Yurtdaş ise "Aslında yöreyi çok fazla kişi bilmiyor ancak burası farklı balık ve kuş türlerinin olduğu çok güzel bir sulak alan. Botla tur yaptık, çok güzel bir coğrafya, yanınızda Ağrı Dağı da bulunuyor. Bu bile buranın cezbedici olması için yeterli" ifadelerini kullandı.
Milli parkın su altında da birçok güzelliği barındırdığını dile getiren Yurtdaş, şunları kaydetti:
"Milli parkta arkadaşlarla su altı çekimi de yaptık. Buradaki suyun altında ayrı, üstünde bambaşka bir dünya var. Bu milli park, gelenlerin suyun altından, suyun üstünden ve Ağrı Dağı'ndan keyif alacağı, çok güzel gezinti yapacağı bir coğrafya. Ziyaretçiler isterlerse doğa yürüyüşü yapabilir, arzu ederlerse botla açılıp suyun keyfini çıkarabilir. Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum."
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