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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı'da kazada ağır yaralanan 3 büyükbaş, telef olmaması için kesildi | Son dakika haberleri

        Ağrı'da kazada ağır yaralanan 3 büyükbaş, telef olmaması için kesildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde TIR'ın çarparak ağır yaraladığı 3 büyükbaş hayvan telef olmaması için vatandaşlar tarafından kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 00:54 Güncelleme: 14.05.2025 - 00:57
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        Ağır yaralanan 3 büyükbaş, telef olmaması için kesildi
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        Ağrı'da Doğubayazıt-Çaldıran karayolu ayrımına yakın mevkide arazide otlayan ve yola çıkan 3 büyükbaş hayvana TIR çarptı.

        AA'nın haberine göre; ağır yaralanan hayvanlar telef olmaması için vatandaşlarca kesildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bir süre ulaşımın kontrollü sağlandığı karayolunda, hayvanların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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        #ağrı
        #haberler
        #Doğubayazıt
        #Son dakika haberler
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