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Ağrı'da kaybolan çocuk foseptik çukurunda ölü bulundu

Ağrı'da kayıp ihbarı yapılan 6 yaşındaki çocuğun foseptik çukurunda cansız bedeni bulundu

Giriş: 01.06.2023 - 21:37 | Güncelleme: ABONE OL
Ağrı'da kaybolan çocuk foseptik çukurunda ölü bulundu
AA

Fırat Mahallesi'nde yaşayan Reis-Güleser Ülgay çifti, öğle saatlerinde çocukları Miray Asel ile 100. Yıl Mahallesi'nde hayvanlarının bulunduğu ahıra gitti.

Bir süre sonra çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

​​​​​​​İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Ahırın arka tarafında bulunan foseptik çukurunda kepçe desteğiyle yoğunlaştırılan aramada, çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Ülgay'ın cansız bedeni otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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