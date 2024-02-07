Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü Ağrı'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "7 Şubat Ağrı'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 7 Şubat Ağrı'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...