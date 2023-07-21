Ağlayan pasta tarifi: Evde nefis ağlayan pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?
İsmi duyulduğunda şaşırılan bir tatlı çeşidi olan ağlayan pasta çikolata ve krem şantinin birbirine uyumu ile adeta bir lezzet şöleni yaşatmaktadır. Ağlayan pasta ıslak kekin üzerine sürülen krem şanti ile yumuşak bir kıvama gelir. Ağlayan pasta tarifi ile siz de misafirlerinizin damağını şenlendiren lezzette bir tatlı elde edebilirsiniz. Gelin, sizin içim derlediğimiz tarife birlikte bakalım.
Ağlayan pasta isminin aksine yenildikçe insanı mutlu eden, çikolata krizlerini bastıran bir pasta çeşididir. Özellikle çocukların isminden dolayı merak edip tatmak istediği bu tatlı kek, krem şanti ve çikolata sosunun birbiri ile olan uyumuyla oluşur. Ağlayan pasta gerek çay saatlerinin gerek ise kalabalık toplantılarının vazgeçilmeyen lezzetlerindendir. Kekinin süt ile ıslatılması iyi yumuşak bir yapı elde edilir ve yiyen kişilerin damaklarında nefis bir tat bırakır.
Ağlayan pasta akşam yemeklerinden sonra çay ile tüketilebileceği gibi aynı zamanda çay saatlerinde başka hamur işi atıştırmalıklar ile de servis edilebilir. Ağlayan pasta yapılışı üç aşamalı bir tatlıdır. Her ne kadar aşamaları olması gözünüzü korkutsa da yapımı oldukça pratik ve kolaydır. Ağlayan pasta kekinin yapımı sırasında kek malzemelerinin oda sıcaklığında olması kekin daha iyi kabarmasını sağlar.
Ağlayan pasta yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta kekin iyice soğuması sonrasında üzerine soğuk kremşanti sürülmesi gerektiğidir. Aynı şekilde çikolata sosunu sıcak bir şekilde krem şanti üzerine döktüğünüzde de krem şantinin erimesine ve pastanızın kıvamının bozulmasına sebebiyet verirsiniz. Bu yüzden kek üzerine eklenen krem şanti ve çikolata sosunun ılık veya soğumaya yakın bir sıcaklıkta olması önemli noktadır. Servis öncesinde buzdolabında dinlenen ağlayan pastanızı daha iyi servis edebilirsiniz.
Ağlayan Pasta Malzemeleri
Kek için:
Kekin üzeri için:
Keki ıslatmak için:
Ağlayan Pasta Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!