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        Haberler Yemek Yapma Ağlayan Pasta Tarifi: Evde Nefis Ağlayan Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Ağlayan pasta tarifi: Evde nefis ağlayan pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        İsmi duyulduğunda şaşırılan bir tatlı çeşidi olan ağlayan pasta çikolata ve krem şantinin birbirine uyumu ile adeta bir lezzet şöleni yaşatmaktadır. Ağlayan pasta ıslak kekin üzerine sürülen krem şanti ile yumuşak bir kıvama gelir. Ağlayan pasta tarifi ile siz de misafirlerinizin damağını şenlendiren lezzette bir tatlı elde edebilirsiniz. Gelin, sizin içim derlediğimiz tarife birlikte bakalım.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 11:36
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        Ağlayan pasta tarifi
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        Ağlayan pasta isminin aksine yenildikçe insanı mutlu eden, çikolata krizlerini bastıran bir pasta çeşididir. Özellikle çocukların isminden dolayı merak edip tatmak istediği bu tatlı kek, krem şanti ve çikolata sosunun birbiri ile olan uyumuyla oluşur. Ağlayan pasta gerek çay saatlerinin gerek ise kalabalık toplantılarının vazgeçilmeyen lezzetlerindendir. Kekinin süt ile ıslatılması iyi yumuşak bir yapı elde edilir ve yiyen kişilerin damaklarında nefis bir tat bırakır.

        Ağlayan pasta akşam yemeklerinden sonra çay ile tüketilebileceği gibi aynı zamanda çay saatlerinde başka hamur işi atıştırmalıklar ile de servis edilebilir. Ağlayan pasta yapılışı üç aşamalı bir tatlıdır. Her ne kadar aşamaları olması gözünüzü korkutsa da yapımı oldukça pratik ve kolaydır. Ağlayan pasta kekinin yapımı sırasında kek malzemelerinin oda sıcaklığında olması kekin daha iyi kabarmasını sağlar.

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        Ağlayan pasta yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta kekin iyice soğuması sonrasında üzerine soğuk kremşanti sürülmesi gerektiğidir. Aynı şekilde çikolata sosunu sıcak bir şekilde krem şanti üzerine döktüğünüzde de krem şantinin erimesine ve pastanızın kıvamının bozulmasına sebebiyet verirsiniz. Bu yüzden kek üzerine eklenen krem şanti ve çikolata sosunun ılık veya soğumaya yakın bir sıcaklıkta olması önemli noktadır. Servis öncesinde buzdolabında dinlenen ağlayan pastanızı daha iyi servis edebilirsiniz.

        • Kaç kişilik:10-12 kişilik
        • Hazırlama süresi:15 dakika
        • Pişirme süresi:30 dakika
        • Kalori:1 dilim 277 kalori

        Ağlayan Pasta Malzemeleri

        Kek için:

        • 4 adet yumurta (oda sıcaklığında)
        • 1 su bardağı (200 ml) toz şeker
        • 3 yemek kaşığı kakao
        • 4 yemek kaşığı süt
        • 1 paket vanilya
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 su bardağı un

        Kekin üzeri için:

        • 2 paket sade krem şanti
        • 2,5 su bardağı süt (500 ml çikolata sosu için kullanılacak)
        • 2 çay bardağı süt (250 ml- krem şanti için kullanılacak)
        • 1 paket hazır çikolata sosu

        Keki ıslatmak için:

        • 1,5 su bardağı süt

        Ağlayan Pasta Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Uygun bir karıştırma kabı içerisine toz şeker ve yumurtayı alıp çırpalım. Yumurta ve şeker eriyip iyice köpük köpük olana kadar mikser ile çırpalım.
        • Hemen ardından kakao, süt, vanilya, kabartma tozu ve unu karıştırma kabına ekleyelim.
        • Bütün malzemeler iyice birbirine karışana kadar mikser ile çırpalım. Kek hamurumuz artık hazır.
        • Ardından hazırladığımız kek harcını borcama dökelim. Harcın eşit şekilde her yere yayılmasına dikkat edelim.
        • Önceden ısıttığımız 160 derecelik fansız fırında 30 dakika pişirelim. Pişme kontrolünü kürdan yardımıyla yapabilirsiniz.
        • Kek piştikten sonra sıcağıyla üzerine oda sıcaklığında olan sütümüzü kaşık yardımıyla her yerine dökelim.
        • Kek sütü kısa zaman içinde iyice çekecektir. Soğuması için bir kenara kaldıralım.
        • Ardından ağlayan pastanın en üstünde yer alacak olan çikolata sosunu hazırlamaya başlayalım.
        • 1 paket hazır çikolata sosu ve 2,5 su bardağı sütü sos tenceresine alalım.
        • Çırpma teli ile çırpalım ve koyulaşıncaya kadar pişirelim.
        • Çikolata sosumuz kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatalım ve soğumasını için bekletelim.
        • Pastamızın krem şantisi için bir kabın üzerine toz krem şantiyi dökelim ve sütü ekleyelim. Ardından mikser ile iyice çırpalım.
        • Kek soğuduktan sonra krem şantiyi üzerine güzelce yayalım.
        • Ardından iyice soğuyan çikolata sosunu dökelim.
        • Pastamız hazır. 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

        Afiyet olsun!

        Açma tarifi
        Açma tarifi
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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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