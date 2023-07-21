Açma tarifi: Ev açması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte piknik alanları dolup taşmaya başlar. Piknik sepetlerinin olmazsa olmazı arasında börek, poğaça, açma gibi yapımı pratik olan lezzetler yer alır. Açma birçok şekilde tüketilebilen yiyeceklerdendir. Sade olarak tüketilebildiği gibi çikolatalı, peynirli, patatesli gibi çeşitlendirilerek de yapılabilir. Dilerseniz yaptığınız sade açma içerisine domates, salatalık, peynir, zeytin ilave ederek de tüketebilirsiniz.

Açma yapımı mayalı ve mayasız olarak ikiye ayrılır. Mayalı poğaça yapımı daha fazla zaman alırken mayasız poğaça daha az zaman alır ve daha pratiktir. Mayalı açma hamuru puf puf kabarıp tel tel ayrılan yapıda olmalıdır. Bu yüzden açma tarifi ararken mayalı tarifleri tercih ederseniz daha iyi lezzet elde etmiş olursunuz.

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Açma yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Bunlardan biri; malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır. Aynı şekilde süt mutlaka ılık olmalı soğuk süt kullanırsanız hamurunuz kabarmaz. Hamurun mayalanması için en az 30-40 dakika arasında beklemeniz gerekir. Tepsi mayası hamurunuzun daha iyi kabarmasını ve daha yumuşak olmasını sağlar.

Kaç kişilik:8-10 kişilik

Hazırlama süresi:50 dakika

Pişirme süresi:20 dakika

Kalori: 1 adet açma 250 kalori

Açma Malzemeleri

3 su bardağı ılık süt (200 ml ölçüde bardak kullanıldı)

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (bir yumurtanın sarısı açmanın üzerine kullanılacak.)

1.5 tatlı kaşığı kadar tuz

3 yemek kaşığı şeker

1 paket instant kuru maya

8- 8 buçuk su bardağı kadar un (unu eklerken kontrollü olalım)

İsteğe göre arasına zeytin, peynir, tereyağı veya çikolata koyabilirsiniz)

Açma Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Öncelikle açma yapılışı sırasında kullanacağımız malzemeleri tezgâha çıkaralım.

Karıştırma kabına ılık sütü dökelim ardından şekeri ve mayayı ilave ederek mayanın aktifleşmesi için karıştıralım. Mayanın aktif hale gelmesi için 5 dakika bekleyelim.

Un hariç diğer malzemeleri ekleyerek güzelce karıştıralım.

Karıştırılan malzemelerin üzerine 8, 8 buçuk bardağı kadar unu yavaş ve kontrollü ekleyelim. Burada unu birden eklememek önemli bir nokta. Eğer 8 su bardağı unu birden eklerseniz hamurunuz zor kıvam alır.

Unu eklediğimiz hamuru yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım.

Kulak memesi kıvamından az daha yumuşak hale gelene kadar hamuru yoğuralım.

Hamurumuz istediğimiz kıvama geldiğinde hamurun üzerini streç film ile kapatalım. Daha sonra sofra bezi gibi bir bez ile bir kat daha örtelim.

Hamurumuzun mayalanması yaklaşık 30-40 dakikayı alır. Eğer hamurunuz bu dakika içerisinde iyice kabarmadı ise biraz daha bekleme süresini uzatabilirsiniz.

Kabaran hamurunuzun üzerini açalım. Parçalar kopartarak elimizle çay tabağı genişliğinde açalım. Hamurumuzu rulo şeklinde olacak şekilde sağlı sollu kıvıralım. Açma şeklini her hamura tek tek verelim.

Yağlanmış veya yağlı kâğıt serilen tepsiye hamurlarımızı aralıklı olacak şekilde dizelim.

Üzerine yumurta sarısı sürelim.

Dilerseniz açmalarınızın üzerine susam ve çörekotu dökebilirsiniz.

Açmalarımızı tepsi mayası yapalım. 15-20 dakika tepside bekletelim ve mayalanmasını sağlayalım.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim.

Dilerseniz açma hamuruna şekil verme aşamasında içerisine istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Böylece zeytinli, çikolatalı, peynirli ve kaşarlı açma yapabilirsiniz.

Puf puf kabaran yumuşacık açmalarınız hazır.

Afiyet olsun!

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