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        Haberler Yaşam "Ağla açılırsın" cümlesi basit bir teselli cümlesi değil! İşte ağlamanın ruh sağlığımıza faydaları

        "Ağla açılırsın" cümlesi basit bir teselli cümlesi değil! İşte ağlamanın ruh sağlığımıza faydaları

        Gözlerimizin dolmasına engel olamadığımız gelişmeler meydana gelince etrafınızdaki insanların omzunuza şefkatle dokunup "sıkma kendini, ağla açılırsın" dediğine hepimiz şahit olmuşuzdur. Bu cümle çoğumuza temelsiz bir teselli cümlesi gibi gelebilir ancak bilim ağlamanın ruh sağlığımıza gerçekten iyi geldiğini söylüyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 09:30 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:30
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        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
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        Hayatımız kontrolümüzün dışında kötü gitmeye başladığında, özel hayatımızda ya da iş hayatımızda baş etmekte zorlandığımız günler yaşandığında ya da hiç ummadığımız güzel bir haber aldığımızda duygularımızı kontrol edemez ve ağlamaya başlayabiliriz. Ağlamak bazen korktuğumuz bazen ise bizi güçsüz hissettireceğini düşündüğümüz için kaçtığımız bir şey olabilir ama aslında ne korkulması ne de kaçılması gereken bir şeydir. Hatta özellikle ruh sağlığımız için faydalı bile sayılabilir!

        Aslında ağlamak ve gülmek sadece insana özgü davranışlar değil. Evet, yanlış duymadınız, hayvanlar da ağlar! Hayvanların da acı çektiğinde gözlerinden gözyaşları akar... Ancak insanlar ile hayvanları ağlamak konusunda ayıran başlıca şey insanların sadece acı çekerken değil mutlu olurken de ağlayabileceği...

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        Ağlamak vücudun yoğun strese maruz kaldığı durumlarda stres seviyesini düşürmek iççin salgıladığı bir sıvının gözlerimizden dışarı vurulmasıdır. Yani aslında vücudumuz duygusal olarak olduğu kadar fiziksel olarak da bu sıvıyı dışarı atıp vücudumuzun stres etkisinden çıkmasını sağlayama çalışıyor! Peki ağlamanın fiziksel ve duygusal faydalarına ne kadar hakimsiniz?

        Stresi yatıştırır

        Az önce de söylediğimiz gibi, ağlamak stresle baş etmekle ünlü olan kortizol ve bunun gibi hormonların devreye girmesini sağlayarak vücudun stresle baş etmesini kolaylaştırır.

        Vücudu gevşetir ve rahatlatır

        Stres vücudumuzda sadece duygularımızın değil organlarımızın ve kaslarımızın da kasılmasına ve kendini kilitlemesine neden olur. Ağladığımızda yatışan stresimiz sayesinde vücudumuz gevşemeye ve rahatlamaya başlar. Sindirim sistemimizin rahat bir şekilde işlemesine de yardım eden parasempatik sinir sistemimiz kontrolü devralır.

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        Ağlamak mutluluk verir!

        Şaka yapmıyoruz... Ağlamak, halk arasında mutluluk hormonu olarak da bilinen endorfin hormonunun serbest kalıp vücutta dolaşıma girmesine olanak tanır. Çok fazla ağladıktan sonra bir de gülümsemeye başladığınız, rahat bir nefes alıp içinizin hafiflediğini hissetmeye başladığınız olmuştur. Bunlar tesadüf değil... Ağlamak ihtiyacınız olan duygusal boşalmayı yaşamanızı sağlamıştır, artık gülümseyebilirsiniz...

        Ağrı kesici görevi de görür!

        Ağladığınızda salgılanan endorfin hormonu sadece mutlu ve iyi hissetmenize değil fiziksel acılarınızın hafiflememesine de yol açabilir. Endorfin hormonunun bazı fiziksel ağrılara iyi geldiği de bilimsel olarak kabul edilen bilgilerdendir.

        Uyumanıza yardım eder

        Yoğun duygusal süreçlerde, stresin ve kafa karışıklığının etkisiyle uykuya dalmakta ve iyi bir uyku çekmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ağlayıp duygularınızı serbest bıraktığınızda gevşeyen vücudunuz daha kolay uykuya dalmanızı sağlar.

        Gözyaşlarınız bir bakteri savaşçısıdır!

        Gözyaşlarınızın içinde vücudunuzdaki bakteriler ve mikroplarla mücadele eden lizozom enzimlerinden olduğunu biliyor muydunuz? Ağladığınızda gözlerinizden akan gözyaşlarının içindeki lizozomlar gözlerinize temas eden mikropların vücudunuzda atılmasını sağlar. Gözlerinizin temizlenmesini sağladığı gibi sağlığı için de faydalıdır.

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        Gözleriniz, görüşünüzün kalitesini yükseltir!

        Gözler bazen ortamın havasından, bazen kullandığımız kozmetik ürünlerinden bazen ise cilt sorunları yüzünden kuruyabilir ve göz kuruluğu yaşam kalitesini direkt etkileyen bir şeydir. Ağlamak korneanızın nemlenmesine, göz kuruluğunun iyileşmesine ve gözlerinizin daha berrak kalmasına yardım ederek görüş kalitenizi yükseltir!

        Sosyal ilişkilerinizi iyileştirir

        Yakın çevreniz eğer duygusal olarak kendinizi dışarıya yansıtmayı sevmeyen ya da beceremeyen biriyseniz sizin duygularınızla baş etmekte zorlandığınızı fark edemeyebilir. Ağlamak farkında olmadan yorulduğunuzun ve desteğe ihtiyaç duyduğunuzun kanıtı oluverir. Normal şartlarda sizinle ilişkisinde özenli davranmayan pek çok kişi ağladığınızı gördüğünde ihtiyaçlarınıza karşılık vermeyi ve size destek olmayı seçer. Destek sosyal ilişkileri iyileştirir.

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