ABD’de yapılan bir araştırmada, ağırlık kaldırmak gibi kasları güçlendiren etkinliklerin, ileri yaşlardakilerin haftalık egzersizin bir parçası olması gerektiği sonucuna varıldı.
Araştırmada, hem aerobik hem de kas egzersizleri yapanların, bunların birini ya da diğerine yapanlara göre daha uzun yaşadıkları belirlendi.
Ancak bunun için ille de spor salonlarına gitmeye gerek yok. Ağır alışveriş torbaları taşımak, bahçede kazı işleri yapmak ve pilates gibi etkinlikler de sayılıyor.
İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) 65 yaş üzerindekilere her gün fiziksel açıdan aktif olmalarını ve haftada en az iki gün güç, denge ve esnekliği geliştirecek egzersizler yapmasını tavsiye ediyor.
Ayrıca haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aktivite ya da zaten aktifseniz haftada 75 dakika yoğun egzersiz öneriliyor.
Nabzı düzenli olarak yükseltmenin insanları daha sağlıklı hale getirip, yaşamı uzattığı biliniyor.
Ancak ağırlık kaldırma ve kas güçlendiren egzersizlerin yaşamı uzatma üzerindeki etkileri daha az biliniyor.
İngiltere Spor Tıbbı Güncesi adlı bilimsel yayında yer alan Amerikan araştırmasında, 60’lı ve 70’li yaşlarındaki 150 binden fazla kişiye egzersiz alışkanlıkları soruldu ve daha sonra takip edildi.
Araştırmacılar, tavsiye edilen haftalık 150 dakikalık egzersizleri yapanların daha uzun yaşadığını belirledi. Ancak düzenli aerobik egzersizi, haftada en az bir ya da iki kere kas güçlendiren aktivitelerle birleştirenlerin daha da uzun yaşadığı tespit edildi.
Her iki türde egzersizleri yapanların, sonraki dokuz yılda kanser dışındaki nedenlerden ölüm riski, hiç yapmayanlara göre yüzde 47 azalıyor.
Sadece ağırlık kaldırmak riski yüzde 9 ila 22 azaltırken, sadece aerobik egzersiz yapanların riski yüzde 23-24 düşüyor.
Nabzı hızlandıran aerobik egzersizler arasında tempolu yürüyüş, koşu, bisiklet ve yüzme bulunuyor.
Çalışmada ayrıca, kadınların ağırlık kaldırma egzersizlerinden erkeklerden daha çok faydalandığı belirtildi.
Iowa Üniversitesi ve Maryland’deki Ulusal Kanser Enstitüsü’nden oluşan araştırma ekibi, ağırlık kaldırmanın vücudu daha yağsız ve kemikleri daha güçlü kıldığını ve bunun da ileri yaşlarda daha sağlıklı bir yaşamı beraberinde getirdiğini söyledi.
Araştırma ekibinden Dr. Jessica Gorzelitz “Bulgularımız, her iki tipte egzersiz yapanların ölüm riskinin en düşük olduğunu gösteriyor. İleri yaştaki yetişkinler fiziksel aktivitelerine ağırlık kaldırmayı eklemekten büyük olasılıkla faydalanacaklar” dedi.
Araştırmada ağırlık kaldırmaya odaklanılırken, uzmanlar şınav, squat ve pilates gibi egzersizlerin de uygun olduğunu söylüyor. NHS’e göre kas güçlendiren aktiviteler şunlar;
Ağır alışveriş torbaları taşımak
yoga
pilates
tai chi
ağırlık kaldırmak
Direnç bantlarıyla çalışmak
Şınav, mekik gibi kendi vücut ağırlığınızla yapılan hareketler
Kazma ve kürek kullanmak gibi ağır bahçe işleri
Araştırma, geniş kapsamlı olmasına karşın gözlemlere dayanıyor ve insanların uzun süre yaşamasını sağlayanın ağırlık kaldırmak olduğunu kanıtlayamıyor. Çalışma aynı zamanda katılımcıların son bir yıldaki herhangi bir dönemde ne kadar egzersiz yaptıklarını hatırlamasına dayanıyor.
Ancak uzmanlar, sonuca etki edebilecek eğitim, ırk, etnik köken gibi faktörleri de çıkarttıklarında, aynı sonuçlara ulaştılar.
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