Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bir kez daha MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki gösterdi. Ağıralioğlu, "Şehit ailelerini Meclis'e getirsinler. Onların gözlerine bakarak Öcalan'ı Meclis'e çağırabiliyorlarsa çağırsınlar" diye konuştu. Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Ağıralioğlu, Kuzeydoğu Suriye'deki PKK/YPG tehdidine de dikkat çekti.

REKLAM advertisement1 Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, aralarından Habertürk Editörü Mahir Kılıç'ın da yer aldığı medya mensupları ile bir araya geldi. Yavuz Ağıralioğlu, “Öcalan konusundaki muhataplığı hiç bir zaman meşru saymayacağım.” dedi. “PKK BÜYÜK KÜRDİSTAN HAYALİ KURANLARIN BÜYÜK İSRAİL PROJESİNİN APARATLARDIR” Ağıralioğlu, “Güneyde PYD ye bir alan tahsis edilecek. Herkes evine yurduna sahip çıkarsa dönerse PKK lehine fiziki ve demografik avantaj kaybolacak. Ortadoğu’da masada değilseniz menüdesiniz menüde olmamak istemiyorsak masada olmamız lazım. Büyük Kürdistan hayali kuranlar, büyük İsrail projesinin aparatlardır. Bunun son ayağı Türkiye üçüncü ayağı İran sahada olmalıyız masada olmalıyız.” şeklinde konuştu.

REKLAM “SİSTEM MEMLEKETİN YÜKÜNÜ ÇEKEMEZ” Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Ağıralioğlu, “Sistem memleketin yükünü çekemez. Mülki idare partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden aşındı. Adalet eğitim bürokrasisi aşındı. Bu kadar kontrolsüz güce maruz kaldık bir tane kurumumuz abat oldu diyemez. Kontrolsüz gücü kontrolü hale getirmek lazım.” ifadelerini kullandı. KAYYUM TARTIŞMASI Ağıralioğlu, “Kayyum atadınız. Nereden gelecek belediye meclisinden seçilecek. Kayyum anayasal kurumdur. Devlet terörle irtibatlı olana bigane kalamaz ama kendi koyduğu kanuna uyar.” dedi.