Ağaoğlu'ndan Süper Kupa sözleri

Ağaoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Ağaoğlu, "Sahada güzel bir mücadele vardı. Hazırlık maçlarının aksine çok farklı performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynayacaklarını hatırlatan bordo-mavili kulübün başkanı, "Beklentimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'u geçip gruplara kalmak. Hem finansal hem de sportif açıdan son derece önemli. Orada bir galibiyette aldığınız para, Süper Lig'de 19 galibiyette almış olduğunuz paraya denk geliyor. İlk defa ülke olarak eleme maçlarına konu olduk. Bu da bizim şanssızlığımız. Hayırlısı olsun. Takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağına inanıyorum. Bundan eminim." diye konuştu.
Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Diğer kulüplerin sürekli olarak yaptığı transferler bizim taraftarlarımızın kafasında soru işareti oluşturmuş olabilir. Şampiyon olmuş ve oturmuş bir takımız. İki oyuncumuz ayrıldı ve 5 takviye yaptık. Önümüzdeki günlerde 1-2 transferi daha gerçekleştirip, yolumuza bakacağız." şeklinde görüş belirtti.
Göreve geldiklerinden bu yana birçok açından önemli mesafe kat ettiklerini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Dört yılda en fazla galibiyet alan, en fazla puan toplayan, en az mağlubiyet yaşayan ve en fazla kupa kazanan takımız. Sıkıntılı bir sürecin içinden bu noktaya geldik. Hocamızla kimya tamamen tuttu. Kurumuş bir süngeri su kovasının içine sokarsınız ve o da suyu bir anda çeker ya, onun gibi bir şey oldu. İstikrar son derece önemli. İstikrarı sağladığınız zaman başarıyı kovalıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.
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