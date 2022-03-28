Üç aylardan biri olan Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar 2022 Ramazan imsakiyesini araştırıyor. Diyanet Afyonkarahisar İmsakiye'sinin yayınlanmasıyla birlikte iftar ve sahur vakitleri belli oldu. İşte, Diyanet Afyonkarahisar İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri

AFYONKARAHİSAR İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ