Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki TIR ve bir kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan Ç.Y ve aynı araçta bulunan B.Y (25), kaldırıldıkları Emirdağ Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.