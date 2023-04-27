Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki TIR ve bir kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
3 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
Ç.Y (82) idaresindeki kamyonet, Emirdağ ilçesi istikametinden Suvermez köyü istikametine giderken H.İ.Y (47) yönetimindeki TIR'a çarptı.
Ardından aynı kamyonete M.G (46) yönetimindeki TIR çarptı.
AĞIR YARALI 2 KİŞİ KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan Ç.Y ve aynı araçta bulunan B.Y (25), kaldırıldıkları Emirdağ Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.