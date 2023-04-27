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Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'da iki TIR ile bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi, hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 27.04.2023 - 04:40 | Güncelleme: ABONE OL
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü
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AA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki TIR ve bir kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

3 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Ç.Y (82) idaresindeki kamyonet, Emirdağ ilçesi istikametinden Suvermez köyü istikametine giderken H.İ.Y (47) yönetimindeki TIR'a çarptı.

Ardından aynı kamyonete M.G (46) yönetimindeki TIR çarptı.

AĞIR YARALI 2 KİŞİ KURTARILAMADI

AA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan Ç.Y ve aynı araçta bulunan B.Y (25), kaldırıldıkları Emirdağ Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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