Afyonkarahisar'da tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı, gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, E.S, Erenler Mahallesi'nde aralarından husumet bulunan İ.K. ve K.K. ile karşılaştı.
Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
E.S, yanında getirdiği pompalı tüfekle, İ.K. ve K.K'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İ.K, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan K.K. ambulansla hastaneye kaldırdı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri de E.S'yi olay yerinde gözaltına aldı, suç aleti tüfeğe el koydu.
Yapılan incelemenin ardından İ.K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.