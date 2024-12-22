Afyonkarahisar'da TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı
H.S. idaresindeki TIR, Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde Y.Ş'nin kullandığı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsün sürücüsü ile aracındaki 17 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi, diğerlerinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.